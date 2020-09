Peugeot-dealervestigingen in Best en Veldhoven moeten sluiten

BEST/VELDHOVEN - Peugeot-dealer Nefkens sluit zijn vestigingen in Best en Veldhoven. De activiteiten gaan over naar de vestiging in Eindhoven. ,,In beide vestigingen vallen geen gedwongen ontslagen", zegt algemeen directeur Simon Luijckx van dealerholding Emil Frey Nederland, eigenaar van de Peugeot-dealer .

De sluiting is onderdeel van een grotere herschikking van in totaal zes dealervestigingen in Nederland. Achterliggende reden van de concentratie is een kostenbesparing. ,,De sluiting is geen gevolg van corona, al is dit niet ons beste jaar. We hebben zeker met de huidige marktvolumes te hoge kosten.”

Per wanneer de vestigingen in Best en Veldhoven de deur sluiten, is nog niet bekendgemaakt. De vestigingen van Nefkens in Valkenswaard, Uden, Den Bosch en Tilburg blijven gehandhaafd. Moederbedrijf PSA van de merken Peugeot, Citroën en Opel wil meerdere merken op één locatie kunnen aanbieden. Zo is de Nefkens-vestiging in Valkenswaard naast Peugeot ook Citroën als merk gaan voeren.

De concentratie bij Peugeot staat niet op zich. Volvo-dealer Van Roosmalen bijvoorbeeld brengt zijn vestigingen in Best, Eindhoven en Veldhoven samen in één nieuw autocentrum in Veldhoven.