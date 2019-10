PFAS-onrust raakt ook waterschappen: vertraging en fors hogere kosten

De strenge norm die sinds deze zomer geldt voor chemische PFAS-stoffen in bodem en water treft de (water-)bouwsector in het hart, maar heeft ook grote invloed op het werk van de waterschappen. Planningen moeten worden aangepast en extra analyses van bagger en grond leiden tot fors hogere kosten. ,,Daar hebben we de begroting al op moeten aanpassen”, zegt Joris van Erve, bagger-adviseur van waterschap Aa en Maas.

Dat geldt voor vrijwel elk waterschap. De Unie van Waterschappen, het overkoepelende orgaan, schat in dat elk waterschap één tot twee ton per jaar extra moet reserveren aan onderzoekskosten. Het is allemaal het gevolg van de nieuwe norm die afgelopen zomer is vastgesteld voor PFAS, een verzamelnaam voor chemische stofjes die gebruikt worden in cosmetica, verf en kleding en door uitstoot en lozingen in water en bodem terecht komen. Voortaan mag een kilo grond slechts 0,1 microgram PFAS bevatten. Het ministerie kiest uit voorzorg voor zo’n strenge regel, omdat onderzoek naar de schadelijke effecten nog volop loopt. Gevolg is wel dat de handel in grond is stilgevallen. Grondbanken en grondverzetbedrijven willen geen grond meer innemen die niet gekeurd is op PFAS, omdat er over hergebruik nog veel onduidelijkheid heerst.

Baggeren

Ook de waterschappen hebben daar direct last van. Een van de taken van waterschappen is om sloten, beken en kanalen uit te baggeren en zo voldoende diep te houden. Van Erve schetst de praktijk in het werkgebied van Aa en Maas (vooral oosten van Brabant). Het grootste deel van de bagger die naar boven wordt gehaald is van goede kwaliteit, wordt op de kant gelegd en door boeren uitgereden over het land. Dertig procent zit wel boven de norm en krijgt andere toepassingen. ,,Maar dat deel kunnen we op dit moment niet kwijt”, zegt Van Erve. ,,Niet voor andere toepassingen, niet voor verwerking. Die laten we voorlopig op de bodem liggen.”

De waterschappen benadrukken dat ze regels ter bescherming van volksgezondheid en natuur steunen. ,,Een goede kwaliteit van water en bodem, daar sta je als waterschappen voor”, zegt Mark van Lokven, adviseur waterkwaliteit van waterschap De Dommel (regio Eindhoven). Maar de uitwerking van de PFAS-norm heeft wel een stevige impact. Bij De Dommel zijn drie baggeronderhoudsprojecten vertraagd. ,,Projecten waarbij de baggerspecie sowieso afgevoerd moest worden. Maar dat is op dit moment lastig.”

Kwaliteit

De wijze van hergebruik van baggerspecie is afhankelijk van de kwaliteit. Het verschilt per gemeente, per waterschap. Er zijn tal van toepassingen, voor bijvoorbeeld woningbouw of het ophogen van industrieterreinen. Van Lokven: ,,Wij gebruiken de baggerspecie vaak voor het verondiepen van plassen, bijvoorbeeld naast grote rivieren. Maar ook dat biedt nu geen oplossing.”