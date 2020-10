Philharmonie Zuidnederland krijgt met Duncan Ward (31) een van de jongste chefs ooit

Hendrix over niet gegeven penalty: ‘Hij kan hem geven, maar ook niet’

25 oktober Jorrit Hendrix was bij afwezigheid van Dumfries, Rosario en Malen (die wel op de bank zat) aanvoerder van PSV op bezoek bij Vitesse. In de laatste seconde leek hij een penalty te krijgen waarmee PSV een uitgelezen mogelijkheid zou krijgen op de gelijkmaker. Maar na tussenkomst van VAR Danny Makkelie trok Nijhuis de strafschop in. ,,Het is niet aan mij om over te oordelen", reageerde Hendrix direct na de wedstrijd.