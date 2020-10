Philharmonie Zuidnederland straalt rust en beschaving uit tijdens uitvoering Mahler

Eindhoven­se chipmaker NXP profiteert van opleving au­to-industrie

9 oktober EINDHOVEN - Chipmaker NXP Semiconductors heeft in het voorbije kwartaal geprofiteerd van betere omstandigheden in de auto-industrie, terwijl ook de situatie op andere eindmarkten herstelde. Volgens het Eindhovense bedrijf, dat met een voorlopige handelsupdate kwam, zette het herstel sneller in dan waar het eerder op rekende.