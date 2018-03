Philip Morris kritiseert overheid bij opening winkel in Eindhoven

Op de Kleine Berg in Eindhoven opende Philip Morris donderdag een winkel voor IQOS-sigaretten, na Amsterdam de tweede in Nederland. Wie een IQOS-sigaret rookt, stopt een klein stukje sigaret met tabak in een apparaatje dat de sigaret verwarmt, maar niet verbrandt. Volgens Philip Morris krijgt de gebruiker zodoende negentig procent minder schadelijke stoffen binnen dan bij een brandende sigaret. Critici plaatsen daar vraagtekens bij. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet momenteel onderzoek naar de IQOS-sigaretten. De resultaten daarvan worden dit jaar verwacht, aldus Van den Driest.

Philip Morris erkent wel dat de nicotine die de IQOS-roker binnenkrijgt verslavend is. ,,Maar nicotine is niet de primaire oorzaak van rookgerelateerde ziekten", stelt Van den Driest, die in in zijn openingstoespraak verwees naar het Verenigd Koninkrijk, waar de overheid rokers stimuleert over te stappen op rookloze sigaretten. Dat gebeurt volgens de Philip Morris-directeur middels voorlichtingscampagnes en regelgeving. Het Nederlandse tabaksontmoedigingsbeleid laat daar geen ruimte voor. Dat terwijl rookloze producten waarvan de verminderde schadelijkheid is vastgesteld, een enorme kans bieden voor de volksgezondheid, zo betoogde Van den Driest. ,,Het zou onverantwoordelijk zijn om als overheid de ogen hiervoor te sluiten."