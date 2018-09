Philips bereikt cao-akkoord met de vakbonden

EINDHOVEN - Tien dagen geboorteverlof in plaats van de vijf dagen die afgelopen week in de wet zijn vastgelegd. Maar wel minder salarisverhoging dan gevraagd.

Gisteren bereikte Philips een akkoord met de vakbonden over een nieuwe cao. Onderdeel van de cao zijn, behalve een salarisverhoging van 3 procent per 1 september 2018 en 2 procent per 1 oktober 2019, nieuwe afspraken over onder andere geboorteverlof, duurzame inzetbaarheid, mantelzorg, en een betere regeling voor korter werken op weg naar het pensioen.

Eigentijds

Met deze cao zetten we een nieuwe stap naar eigentijdse arbeidsvoorwaarden”, zegt Hans de Jong, president Philips Nederland. “Philips heeft zich altijd gericht op goed werkgeverschap in de meest brede zin van het woord. Vandaar dat we onder meer het geboorteverlof voor de partner uitbreiden van twee naar tien dagen en we onze werknemers in staat stellen zich duurzaam te blijven ontwikkelen. Ook helpen we mantelzorgers om de zorg voor hun naasten te combineren met hun werk bij Philips, en verbeteren we de financiële regeling voor werknemers om korter te gaan werken op weg naar hun pensioen. De salarisverhoging ligt, net als in de afgelopen tien jaar, boven het inflatieniveau.”

Nipte meerderheid