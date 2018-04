Philips blijft op de High Tech Campus

Met de verlenging van het contract, laat het bedrijf zien vertrouwen te hebben in de toekomst van de campus die inmiddels is uitgegroeid tot een belangrijke broedplaats voor hoogwaardige technologieën. Philips huurt niet alleen de drie hoofdgebouwen. In totaal huurt Philips 85.000 vierkante meter in elf gebouwen, waar ruim 4100 werknemers zijn gehuisvest. Daarmee blijft Philips de belangrijkste huurder van de campus, die het zelf heeft opgericht.

Gebouwen voor start-ups

Twee gebouwen op de HTC waarvan Philips dit jaar de huur heeft opgezegd, worden klaar gemaakt voor start-ups die willen doorgroeien. Het eerste gebouw (HTC 27) wordt 1 juni opgeleverd. Bambi Medical, dat een draadloos monitoring systeem ontwikkelt voor vroeggeboren baby's, is een van de start-ups die er naartoe gaat. Het bedrijf is nu gevestigd in gebouw 12, dat wordt gebruikt voor start-ups die (nog) niet veel huur kunnen betalen.

"Gebouw 12 heeft een lange wachtlijst", zegt Hilde de Vocht van de HTC. "Daarom gaan we die twee gebouwen gebruiken om een passende omgeving te creëren voor start-ups die de volgende stap willen zetten. Dan komt er ook verloop in gebouw 12." Aan interesse dus geen gebrek. "Voor de gebouwen hebben zich al diverse kandidaten gemeld. Een groot deel van gebouw 27 is al in gebruik al in gebruik door Smart Photonics dat een groter deel wil huren. Voor de rest van de ruimtes verwachten we eind dit jaar ook nieuwe huurders gevonden te hebben."

High Tech Campus