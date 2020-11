Philips Boschdijk in Eindhoven wordt snel écht rijksmonument

Al in het voorjaar van 2013 maakte de toenmalige minister Jet Bussemaker het voornemen bekend om het voormalige hoofdkantoor van de ‘kumpany’ de status van Rijksmonument te geven. Zeven jaar geleden dus. Maar feitelijk is het nog steeds niet officieel geregeld. ,,Dat is inderdaad wel een beetje gek. Maar soms loopt dat zo, dat komt vaker voor.” Woordvoerder Dolf Muller van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is er wat laconiek over. ,,Je hebt hier natuurlijk met veel partijen te maken en waarschijnlijk zijn er ook nog personele wisselingen geweest. Dan blijft zo'n dossier wel eens liggen", aldus Muller.