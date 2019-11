Philips Boschdijk in handen CRA Vastgoed Eindhoven

Volgens algemeen directeur Stefan Swinkels van CRA, een dochteronderneming van VB Groep, zijn er diverse scenario’s die onderzocht worden voor het gebouw. Wonen, kantoren en andere bestemmingen horen nog tot de mogelijkheden. ,,We hebben overeenstemming over de aankoop, maar we zijn nog wel bezig met een flink onderzoek naar onder meer de bestemming. Dit gebouw waar je een fantastisch uitzicht hebt en zijn mooie omgeving hebben veel potentie. Maar wat we ook gaan doen, het zal met respect gebeuren”, aldus Swinkels. Mathijs Breuk van Paribus bevestigt de overeenkomst, maar wil nu nog niet uitweiden over de details.