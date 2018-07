Philips: digitalisering maakt zorg efficiënter en goedkoper

EINDHOVEN - De Nederlandse zorg is niet kostenefficiënt blijkt uit onderzoek. Kunstmatige Intelligentie kan dat veranderen zegt Philipstopman Henk Valk. Hij reageert op de Future Health Index 2018. Dit jaarlijkse onderzoek van Philips is ontworpen om te zien of een land klaar is om de uitdagingen op het gebied van gezondheid aan te pakken en een efficiënt en effectief zorgsysteem te ontwikkelen.

„Nederland behoort tot de top-10 van landen die het meeste geld uitgeven aan de zorg", zegt Henk Valk, directeur Philips Benelux. „Eind mei becijferde het CBS dat de zorgkosten in 2017 met 2,1% zijn gestegen. Terwijl het UWV in maart liet weten dat er dit jaar 130.000 vacatures zijn bij zorgorganisaties. We staan voor grote uitdagingen om de gezondheidszorg betaalbaar én toegankelijk te houden."

Zorguitgaven

Valk reageert op de conclusies uit de net verschenen Future Health Index (FHI). Dit jaarlijkse onderzoek van Philips is ontworpen om te zien of een land klaar is om de uitdagingen op het gebied van gezondheid aan te pakken en een efficiënt en effectief zorgsysteem te ontwikkelen. Uit de FHI 2018 blijkt dat Nederland achterblijft op de efficiëntie van zorguitgaven. „We hebben de gegevens geanalyseerd voor zestien landen, samen ongeveer de helft van de wereldbevolking. Uit die analyse blijkt dat Nederland bovengemiddeld scoort op de toegang tot zorg en de tevredenheid van zowel zorgprofessionals als patiënten. Maar op efficiëntie, het criterium dat aangeeft of het zorgsysteem van een land resultaten levert tegen optimale kosten, scoort Nederland lager dan gemiddeld." Volgens de FHI komt dat door de bovengemiddelde uitgaven voor gezondheidszorg als percentage van het bruto binnenlands product (10,9 tegen 9,0 gemiddeld).

Transformatie

Kunstmatige intelligentie is een goed instrument om onze zorg efficiënter te maken is de overtuiging van Valk. „Philips is al jaren bezig met de digitale transformatie van gezondheidszorg. Digitalisering verlicht routinematig werk zodat er meer tijd overblijft voor de menselijke kant van de zorg, maakt snellere en nauwkeurigere diagnoses mogelijk, biedt mensen inzicht in hun eigen gezondheid. Maar het belangrijkste is dat het een volledig geïntegreerde gezondheidszorg mogelijk maakt. Met kunstmatige intelligentie kun je de gezondheidsgegevens van miljoenen consumenten samenbrengen, analyseren en activeren. Ziekenhuizen kunnen zo de samenhang zien tussen sociaal-economische, gedrags-, genetische en klinische factoren en meer gerichte preventieve gezondheidszorg bieden, ook buiten de eigen muren. Dat vereist wel uitgebreide samenwerking tussen alle partijen. De computer is in dat proces een bondgenoot."