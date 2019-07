Philips en IMEC meten luchtvervuiling in Eindhoven voor waarschuwingsapp

Quasimodo heet het project waarvoor nog deelnemers nodig zijn. Bij de vrijwilligers - ze krijgen hoogstens een cadeaubon van 100 euro - worden in de slaapkamer en in de tuin sensoren geplaatst. Die meten de bestanddelen van lucht, zoals CO2, (ultra)fijnstof en stikstofdioxide, zowel in als om het huis. De gegevens worden vergeleken met informatie die publiek beschikbaar is over onder andere de windrichting en -snelheid, maar ook openbare data rond luchtvervuiling.,,Al die gegevens worden dan gevoerd in een algoritme - een computerprogramma - dat moet voorspellen hoe de luchtkwaliteit evolueert”, aldus Koen Vervoort van IMEC. ,,Uiteindelijk doel is om mensen meer bewust te maken van het belang van de luchtkwaliteit. En misschien pakken ze dan wel vaker de fiets in plaats van de auto of stoken ze niet meer de open haard”, aldus Vervoort.