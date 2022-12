Philips: ‘Geen ernstige ziektes door brokkelschuim in apneu-apparaat’

Man met duizenden xtc-pil­len betrapt in Eindhoven

EINDHOVEN - Bij een grote verkeerscontrole in Eindhoven is een bestuurder betrapt met 2500 xtc-pillen in zijn auto. Hij en zijn bijrijder zijn aangehouden, de auto en de pillen zijn in beslag genomen. Dat meldt de politie.

19:25