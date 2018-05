Philips investeert in Amerika in innovatieve oplossingen voor hart- en vaatziekten

AMSTERDAM - Philips steekt 10 miljoen dollar in een Amerikaans fonds dat investeert in vernieuwende behandelmethoden voor hart- en vaatziekten.

Philips stapt in een nieuw Amerikaans fonds dat investeert in startende ondernemingen die nieuwe oplossingen bieden voor de preventie of behandeling van hart- en vaatziekten of beroertes. Het zorgtechnologiebedrijf steekt 10 miljoen dollar in het fonds. Naast Philips investeren de American Heart Association en UPMC, een Amerikaanse zorgorganisatie die ziekenhuizen en een divisie voor zorgverzekeringen bezit, ieder 10 miljoen dollar.

Onderzoek

Philips besteedt jaarlijks 1,7 miljard aan onderzoek en ontwikkeling. Het meeste geld gaat naar eigen onderzoek en innovatie. Soms neemt de onderneming ook bedrijven over die een aanvullende technologie hebben ontwikkeld. Dit gaat met name om bedrijfjes die zich richten op informatietechnologie (IT) en diensten (services). Zo werd onlangs NightBalance overgenomen, dat een methode ontwikkelde voor het verbeteren van de slaappositie bij apneu-patiënten.

Daarnaast investeert Philips ook in bedrijfjes en technologieën via het eigen investeringsfonds, Health Technology Ventures. Maar er wordt ook geïnvesteerd via fondsen die door een ander worden beheerd.