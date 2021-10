Philips junior niet vervolgd voor illegaal kappen op landgoed De Wielewaal in Eindhoven; provincie spreekt van ‘misverstand’

Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver laat dat via een woordvoerster weten op vragen van deze krant. Ze noemt het ‘vervelend’ dat door foutieve meldingen van de provincie de schijn is gewekt dat Frits Philips junior vervolgd zou kunnen worden door het OM. De ‘verdachte’ reageert laconiek op het nieuws. ,,We dachten al, de waarheid komt uiteindelijk wel boven water. Het verbaast me ook niet, want we doen al drie generaties het goede op De Wielewaal. Daar hebben we die regelgeving niet voor nodig. Daarom trokken we ons de beschuldiging ook niet persoonlijk aan.”