Philips kan zeldzame uitbrander van aandeelhouders niet negeren; beloningsbeleid onder de loep

Verborgen armoede Weggeefkas­ten vol eten, wasmiddel of maandver­band: 'Schaamte is zó groot’

Ze duiken steeds vaker op in onze regio: ‘weggeefkasten’ vol eten, wasmiddel of maandverband. Mensen zetten ze in hun voortuin neer om zo verspilling tegen te gaan maar vooral ook om hun armere buurtgenoten te hulp te schieten. We spraken drie kast-eigenaars uit Deurne, Gemert en Laarbeek. ,,Veel mensen komen 's avonds. De schaamte is zó groot.”

6:48