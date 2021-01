Philips koopt bedrijf in VS voor ruim half miljard euro

Actiegroep wil demonstre­ren in Eindhoven na verbod en geweld in Amsterdam

9:05 EINDHOVEN - De actiegroep die aan de wieg stond van de demonstratie die zondag in Amsterdam volledig escaleerde wil komende zondag demonstreren in Eindhoven. Nederland in Verzet (weg met dit kabinet) heeft een demonstratie aangemeld bij de gemeente, laat een woordvoerder desgevraagd weten. Of er toestemming komt, besluit burgemeester John Jorritsma later deze week. Eerder werd bekend dat ook Pegida zondag in Eindhoven wil demonstreren.