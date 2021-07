Philips krijgt scherper zicht op bloedprop; nieuwe samenwerking in strijd tegen beroerte

Olivier Boscagli richt zich met nieuw contract op het hart van de defensie bij PSV: “Nee zeggen, was geen optie”

7 juli Een plek in het hart van de defensie van PSV, dat is waar Olivier Boscagli dit seizoen opnieuw voor gaat. Over een voorstel om zijn contract te verlengen, hoefde hij niet lang na te denken. ,,Nee zeggen, dat was geen optie.”