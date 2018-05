Philips Lighting is voortaan Signify

Het bedrijf gaat de naam officieel vanaf woensdag 16 mei voeren en verwacht dat de wijziging begin 2019 zal worden geïmplementeerd in alle landen waar het Eindhovense bedrijf actief is. Signify blijft producten wel verkopen onder de merknaam Philips. Philips Lighting werd in mei 2016 naar de beurs gebracht. Koninklijke Philips heeft sindsdien zijn belang in de voormalige verlichtingsdivisie afgebouwd tot de huidige 18 procent.

Strategische visie

In de aandeelhoudersvergadering is door de aandeelhouders tevens ingestemd met Eelco Blok als lid van de Raad van Commissarissen en met het voorstel om een dividend uit te keren van 1,25 euro per aandeel in 2017. Dat is 14 procent neer dan in 2016.