Philips Lighting neemt Chinees lichtbedrijf over

Met de overname breidt het Eindhovense Philips Lighting haar portfolio van gevelverlichting uit met een aanvullende reeks armaturen en bedieningssystemen. Hiermee zet het bedrijf in op groei van het middensegment van de stedelijke markt. Het helpt het Philips Lighting om beter in te spelen op de grote en snelgroeiende markt voor stadsverlichting in China.

LiteMagic Technologies, opgericht in 2004, is gevestigd in Shenzhen en behaalde in 2017 een jaaromzet van zo'n 32 miljoen euro. Het bedrijf blijft actief in China onder de merknaam LiteMagic. De overname past in de wereldwijde strategie om zowel organisch als door overnames te groeien. Stadsverlichting is een groeiende markt, met de overname van LiteMagic Technologies versterkt Philips Lighting haar leidende positie.