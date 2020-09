Philips meldt 'sterke interesse’ voor tak huishoudelijke apparaten

Openings­bod NAC op Kaj de Rooij afgewezen door FC Eindhoven: ‘We liggen echt heel ver uit elkaar’

31 augustus Een transfer van Kaj de Rooij (19) naar NAC is allerminst een zekerheidje. Het openingsbod dat de Bredanaren vrijdag neerlegden bij FC Eindhoven, is afgewezen. Het verschil tussen vraag en aanbod is momenteel enorm en bovendien hebben de Eindhovenaren door de toenemende belangstelling in het talent geen haast.