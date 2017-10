Philips met jaarverslag in race voor Henri Sijthoff-prijs

video Eindhovense start-up Lightyear wil zo snel mogelijk auto's op zonne-energie op de weg hebben

12:00 HELMOND - Als iemand bewijst dat de zonne-auto geen studentenhobby is dan is het Lex Hoesloot. Hij is een van de grondleggers van Solar Team Eindhoven en wil met zijn bedrijf Lightyear voor 2025, 100.000 auto's op zonne-energie op de weg hebben.