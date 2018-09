Philips neemt Amerikaans bedrijf Blue Willow Systems over

Streekwin­kel in Philips­dorp Eindhoven: lokaal en eerlijk

9:41 EINDHOVEN - De lokale ambachten in stand houden en mensen laten beseffen wat we allemaal met eten 'doen' in de wereld. Eten zonder Streken is verhuisd naar de Frederiklaan in Eindhoven en opent zaterdag de deuren.