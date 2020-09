Philips neemt zich voor schoner en transparanter te worden

Gezonde mensen, duurzame planeet. Onder dat motto nam Philips zich in 2016 voor om in vier jaar een vriendelijker karakter te krijgen. Dat is volgens het gezondheidstechnologische concern gelukt en het heeft daarom een nieuw duurzaamheidsprogramma gepresenteerd.

Klimaatakkoord van Parijs

Voor de komende vier jaar wil Philips het bedrijf in lijn brengen met het Klimaatakkoord van Parijs dat de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius moet beperken. Het programma bevat behalve milieudoelen doelen op het gebied van sociaal beleid en bestuur. Daaronder openheid over het betalen van belastingen in de landen waar Philips actief is. Toeleveranciers zullen worden aangesproken om ook verbeteringsprogramma's op te stellen.

Philips topman Frans van Houten zegt zijn bedrijf verantwoord en duurzaam te willen laten groeien. „Daarvoor leggen we onszelf voortdurend uitdagende milieutechnische en sociale doelen op en werken we volgens hoge standaarden van bestuur. Ik ben ervan overtuigd dat dit de beste manier is om waarde te creëren voor ieder die bij Philips betrokken is.”

Producten die weinig energie gebruiken

Als het gaat om milieudoelen, dan produceert Philips eind dit jaar 70 procent en over vier jaar 100 procent van zijn producten volgens ecodesign. Dat zijn producten die relatief weinig energie gebruiken. Daarnaast zal in plaats van nu 15 procent dan 25 procent van de producten circulair zijn, zodat ze hergebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt straks 75 procent, dat is nu nog 36 procent, van de gebruikte energie, inclusief fossiele brandstof, hernieuwbaar, dus zonder CO2 uitstoot, gewonnen. Onvermijdelijke uitstoot wordt gecompenseerd met investeringen in projecten die gezondheid en milieuvriendelijkheid combineren zoals veilig drinkwater, schone energie, biodiversiteit en de aanleg van bos.

In eerdere programma's sprak Philips over wereldwijd 3 miljard klanten, maar gezien de afsplitsingen, de laatste is de divisie consumentenproducten, is dat bijgesteld naar 2 miljard. Daar is bijgekomen dat daar over vier jaar 300 miljoen mensen uit arme gemeenschappen bij zitten. Het ontbreken van toegang tot zorg in die gemeenschappen, nu nog versterkt door de coronacrisis, wil Philips bestrijden.

Transparant over betaalde belasting

Philips neemt de kritiek op grote bedrijven ten aanzien van belasting ontwijking ter harte. Het zegt ook over deze zaak transparant te willen zijn. Daarom publiceert het bedrijf bij het jaarverslag 2020 voor het eerst een bijlage waarin voor ieder land waarin Philips actief is staat hoeveel belasting er betaald wordt.