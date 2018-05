Philips neemt zorgbedrijf NightBalance over

Het Haagse digitale bedrijf in de gezondheidszorg heeft een eenvoudig te gebruiken apparaatje ontwikkeld dat mensen met positionele slaapapneu (wanneer ze op hun rug slapen), traint om op hun zij te slapen. De zogeheten Slaap Positie Trainer (SPT) meet met een sensor de positie van de patiënt. Met een lichte trilling van de sensor waarschuwt de SPT mensen om niet op hun rug te slapen, waardoor apneus (stokken van de adem) tijdens de slaap wordt voorkomen. De SPT wordt verkocht in diverse Europese landen. In Nederland wordt het apparaatje, dat je met een band om je lichaam draagt, vergoed door de verzekering.

Productaanbod

Met de SPT kan Philips zijn eigen productaanbod uitbreiden. „NightBalance biedt een patiëntvriendelijke oplossing voor de behandeling van positioneel slaapapneu en positioneel snurken, die sterk complementair is aan ons huidige aanbod," zegt John Frank van Philips. „Deze overname helpt ons om onze leidende positie te versterken in de groeiende thuiszorgmarkt."

„We hebben NightBalance in 2009 opgericht met de ambitie om het leven van positionele apneupatiënten wereldwijd te verbeteren", aldus Eline Vrijland-van Beest, directeur van NightBalance. „Ik ben er trots op dat onze innovatie bij Philips in goede handen is. Hun kracht in slaaptherapieoplossingen die wereldwijd worden afgezet, zal de toegankelijkheid van de Slaap Positie Trainer versnellen."

Slaapapneu