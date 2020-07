‘Philips peilt interesse in huishoudtak vooral in Azië’

Een Chinese elektronicafabrikant, een Koreaanse grootheid, een Turkse tv-maker of toch een grote investeringsmaatschappij? Philips-topman Frans van Houten zei deze week na de zomer om de tafel te gaan met geïnteresseerden in de huishoudtak van het concern. In de aanloop naar die gesprekken, heeft Philips naar verluidt contact gezocht met onder meer Chinese elektronicafabrikanten om te peilen of er in interesse bestaat in de tak die Senseo's, airfryers en stofzuigers maakt.