Philips profiteert van grote vraag naar ‘corona-apparatuur’; fors meer winst en hogere omzet

De grote vraag naar apparatuur voor patiënten met Covid-19 stuwt de resultaten van het concern in gezondheidstechnologie. Vooral dankzij de verkoop van beademingsapparatuur en patiëntbewakingssystemen is de omzet gestegen tot 5 miljard euro. Dat is tien procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De nettowinst steeg naar 340 miljoen euro ten opzichte van 208 miljoen euro vorig jaar, een stijging van ruim 63 procent. Philips overtreft de verwachtingen van analisten ruimschoots met de resultaten in het derde kwartaal van 2020. Zij waren uitgegaan van een omzet van 4,8 miljard en een nettowinst van 274 miljoen euro. Desondanks was bij de presentatie van de cijfers in de zomer duidelijk dat het concern nog heel wat in de pijpleiding had zitten.

Maar ordergroei loopt forse deuk op

Het concern sleepte sinds het uitbreken van de coronapandemie een karrenvracht aan orders binnen. ,,Ons orderboek was nog nooit zo vol”, jubelde financieel topman Abhijit Bhattacharya in een toelichting op de resultaten in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal steeg het aantal orders met 23 procent, in het tweede was er een stijging van 27 procent.

In het derde kwartaal heeft de ordergroei echter een optater gekregen, vooral omdat de Verenigde Staten een grote opdracht voor beademingsapparaten grotendeels annuleerde. Bijna 32.000 systemen werden in augustus afbesteld. Dat leidt tot een daling van het totale aantal bestellingen bij Philips van 18 procent. Als die order van de VS buiten beschouwing wordt gelaten, steeg het aantal binnengesleepte opdrachten met 3 procent.

Volledig scherm Philips-baas Frans van Houten (rechts) en financieel topman Abhijit Bhattacharya. © Philips

Tandenborstels en scheerapparaten

Twee van de drie divisies van Philips noteerden de afgelopen drie maanden stijgende verkopen. Dankzij de grote vraag naar beademingsapparatuur en systemen voor patiëntbewaking nam de omzet bij de tak Connected Care met 42 procent toe. Ook de verkopen bij de consumentendivisie Persoonlijke gezondheid (scheerapparaten en elektrische tandenborstels) namen iets toe. De grootste divisie, de tak Diagnose en behandeling, zag de omzet terugvallen. Veel ziekenhuizen schuiven investeringen in andere medische apparatuur dan corona-gerelateerde systemen voor zich uit. Tot die laatste divisie behoort ook de fabriek van Philips in Best.

Groei verwacht

Philips wil tot en met 2025 jaarlijks met vijf tot zes procent groeien, maakte de onderneming bekend. Het concern ontvouwt over ruim twee weken het strategisch plan van het concern voor de komende vijf jaar tijdens een virtuele bijeenkomst voor investeerders en analisten. Topman Frans van Houten geeft in de aanloop naar die presentatie aan dat hij verwacht dat de wereldeconomie volgend jaar weer groeit.