Philips roept 1233 slaapapneu-apparaten terug in VS en Frankrijk

Duizenden nieuwe meldingen problemen ap­neu-apparaten Philips: toezicht­hou­der VS meldt 82 doden

Philips heeft in november en december 8.000 nieuwe gevallen gemeld bij de Amerikaanse toezichthouder voor medische apparaten (FDA) van problemen bij patiënten die mogelijk het gevolg zijn van defecte slaapapneu-apparaten. In 82 van die gevallen was sprake van een sterfgeval, meldt de FDA.