Philips slaat alarm: ‘Hackers gijzelen ziekenhuis-systemen’

Ziekenhuizen hebben veel apparatuur die relatief gezien verouderd is. Volgens Van Houten is de laatste jaren te weinig gedaan om ze te moderniseren. Maar tegenwoordig zijn veel apparaten zoals scanners met internet en daarmee kwetsbaar voor cyberaanvallen. Hier en daar is het criminelen al gelukt om in ziekenhuissystemen in te breken. Volgens een woordvoerder van Philips zijn in Nederland daarvan geen voorbeelden bekend bij het concern.