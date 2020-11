Philips slaat alarm: ‘Hackers gijzelen ziekenhuis-systemen’

Of het ziekenhuis even een paar ton wilde aftikken. Cybercriminelen hadden na geslaagde hack een berg aan patiëntengegevens buitgemaakt en versleuteld. Het slot ging er alleen van af als het Amerikaanse ziekenhuis over de brug kwam. Het voorval in oktober van dit jaar blijkt geen incident. Met name Amerikaanse ziekenhuizen lopen de laatste maanden een steeds grotere kans om ten prooi te vallen aan cybercriminelen.