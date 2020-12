Philips stapt nu ook de auto in: Eindhovense snufjes in ‘Tesla-killer’?

Takken en tekeningen vormen basis installa­tie in TAC Eindhoven

21 december EINDHOVEN - In het Temporary Art Centre (TAC) werken op dit moment de twee Eindhovense kunstenaars Gam Bodenhausen en Roos Vogels aan het gezamenlijke project 'Bend the line - being the line'. De natuur is de rode draad in het werk, dat de gehele tentoonstellingszaal omvat.