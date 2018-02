Philips stopt productie scanners in Cleveland

AMSTERDAM - Philips stopt in de tweede helft van dit jaar met de productie van medische scanners in het Amerikaanse Cleveland, Ohio. Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in de activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in Cleveland.

De productie van de scanners wordt verplaatst naar Haifa in Israël en Suzhou in China, waar volgens de woordvoerder van Philips al jaren scanners worden gemaakt en voldoende capaciteit is om de productie van Cleveland over te nemen.



Voor de betrokken werknemers wordt een vertrekregeling getroffen. Om hoeveel werknemers het gaat, wordt niet gemeld. Volgens een woordvoerder gaat het om een minderheid van de werknemers in Cleveland, waar de focus nu al ligt op training, onderzoek en ontwikkeling. Die activiteiten worden nu verder uitgebreid door het bedrijf dat daar een nieuwe onderzoeksfaciliteit gaat bouwen en investeert in nieuwe opleidingsfaciliteiten.

Onderzoek

In 2014 moest Philips de fabriek voor medische scanners in Cleveland stilleggen. Onderzoek van toezichthouder FDA bracht problemen in het productieproces in de fabriek aan het licht. De eerste kritiek op de kwaliteitsprocessen kreeg Philips al in 2011, maar daar werd door managers niet op gereageerd. In januari 2014 besloot Philips de productie van medische scanners in Cleveland stop te zetten. De resultaten van Philips hebben daar zwaar onder geleden. Uiteindelijk nam topman Van Houten zelf de leiding bij de fabriek die in stapjes weer werd opgestart.