Philips, van generatie op generatie: ‘Opa nam zijn kinderen mee naar Philips natuurlijk. Zoveel keus was er niet’

Cor Wijnen (89) zit op zijn praatstoel, thuis in Waalre. Zijn zoon Jan luistert, zijn kleinzoon Sjef en vrouw Elly doen dat ook. Allemaal werkten ze bij Philips en iedereen wil best weer eens horen wat er ook alweer te vertellen valt over Nelis Wijnen, de opa van Cor. Want Nelis, dat was me er één, en hij staat ook te boek als de allereerste Philips-werknemer. Met ingang van 23 mei 1891.