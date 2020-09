Philips vecht misgelopen opdracht Defensie aan

Lekker een avondje gek doen met drag queens in Eindhoven

28 september EINDHOVEN - Eerst werden ze nog ingezet als gimmicks om gasten in cafés op te jutten en meer te laten drinken, nu hebben drag queens in Eindhoven hun eigen avondvullende show. Zaterdagnacht was in het Ketelhuis de tweede, en uitverkochte, editie van Moulin Rough.