Philips verkoopt merklicentie aan TPV

Gibson Innovations

Tot voor kort was Gibson Innovations verantwoordelijk voor de verkoop, marketing en distributie van Philips-audio- en videoproducten en accessoires wereldwijd. De Nederlandse tak, waaronder een vestiging in Eindhoven, werd vorige week failliet verklaard . Curator Floris Dix is nu in gesprek met TPV om te bekijken wat TPV nog wil overnemen voor het optuigen van de nieuwe divisie.

Gibson Brands

Omdat Gibson Brands, de moedermaatschappij van Gibson Innovations, op 1 mei 2018 in de Verenigde Staten uitstel van betaling had aangevraagd, en al had aangegeven dat ze niet wilde doorgaan met Gibson Innovations, dat vervolgens in diverse landen failliet werd verklaard, heeft Philips verschillende scenario's onderzocht met betrekking tot de continuïteit van Philips audio- en videoproducten en -accessoires. Al snel kwam TPV in beeld.