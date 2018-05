Philips verkoopt miljardste verzorgingsproduct voor mannen

Verbijste­ring bij Brabantse kartwereld na 'horroronge­luk' in Walibi: 'Een helm is écht een must'

14:56 ROOSENDAAL/EINDHOVEN - De Brabantse kartwereld reageert vol ongeloof op het ernstige kartincident in attractiepark Walibi in Biddinghuizen. Vooral het feit dat onervaren rijders in vrijetijdskleding en zonder helm rondjes over het circuit crossen wekt verbazing. ,,Een helm in de kartsport is een must”, klinkt het bijvoorbeeld bij Kart Centre in Roosendaal.