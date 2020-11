Philips wil 2 miljard besparen en dat gaan ze zo doen

Door multiple sclerose getroffen Eindhoven­se Yvonne Bekooy creëert helden met oud ijzer

6 november EINDHOVEN - De Eindhovense Yvonne Bekooy krijgt een expositie in Galerie Kempro in Sterksel. ‘Heroes do exist’ is tot stand gekomen na de diagnose van haar ziekte multiple sclerose (MS).