Philips wilde er van af, binnen tien jaar na verkoop casht Boekhoorn ruim het dubbele

PSV houdt ondanks zware avond in Lissabon zicht op Champions League

18 augustus PSV heeft de hoop op plaatsing voor de Champions League in leven gehouden. De ploeg verloor woensdagavond in de play-offs wél met 2-1 van Benfica, maar de heenwedstrijd in Lissabon leert ook dat het nog zeker niet gespeeld is.