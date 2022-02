Philips zag liever ‘oranje’ koper High Tech Campus maar vreest Singaporese eigenaar niet

Het is niet de gedroomde uitkomst maar afgetekend is-ie wel. De vastgoedafdeling van Philips in Amsterdam heeft in Nederland zo’n 300 miljoen euro bij elkaar weten te sprokkelen. Het is dan het voorjaar van 2021. Maar dat bedrag is lang niet toereikend om High Tech Campus-eigenaar Marcel Boekhoorn te overtuigen om met een andere partij in zee te gaan dan de koper die hij zelf op het oog heeft.