Philips zet in op betere kans van slagen bij vruchtbaarheidsbehandeling

Sport­pas, evenemen­ten en genoeg ruimte in de stad om Eindhoven in beweging te krijgen

13 januari EINDHOVEN - Inwoners van Eindhoven moeten (nog) meer gaan bewegen. En wat de gemeente daarvoor wil gaan doen, is woensdag bekendgemaakt. Zo krijgt elke Eindhovenaar een ‘sportpas’, blijft er tussen de hoogbouw in het centrum ruimte over om te sporten en gaat de gemeente geld sparen om topsportevenementen te organiseren.