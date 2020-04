Philips ziet winst dalen door coronacrisis; concern verkoopt veel meer beademingsapparaten maar ook veel minder stofzuigers

EINDHOVEN - Philips verkoopt veel meer beademingsapparaten maar tegelijkertijd ook veel minder consumentenelektronica. Door de coronacrisis heeft het concern meer orders voor ademhalingssystemen en CT-scanners maar andere medische apparatuur heeft nu minder prioriteit voor ziekenhuizen en overheden. Philips heeft in het eerste kwartaal iets minder verkocht en hield onderaan de streep fors minder over dan in dezelfde periode vorige jaar.

De winst kelderde van 162 miljoen euro naar 39 miljoen euro. De vergelijkbare omzet daalde met twee procent en komt uit op bijna 4,16 miljard euro. Philips heeft de afgelopen weken fors meer orders binnengehaald. Dat komt door de grote vraag naar de bij Philips in Best gemaakte CT-scanners en de in de Verenigde Staten geproduceerde beademingsapparatuur. Die systemen worden veel gebruikt bij de behandeling van het coronavirus. Zolang er nog geen vaccin is, zijn dergelijke apparaten het belangrijkste middel in de strijd tegen covid-19.

Meer orders

Het concern heeft vergeleken met de eerste drie maanden van 2019 bijna een kwart meer bestellingen binnengekregen. De resultaten daarvan worden pas merkbaar in de komende kwartalen. Maar om bijvoorbeeld meer beademingsapparaten te produceren moet Philips meer dan honderd miljoen euro aan extra investeringen doen. Dat geld gaat naar extra gereedschappen en mallen voor toebehoren, assemblagelijnen en testfaciliteiten. Ook worden extra tijdelijke krachten aangenomen en draaien fabrieken dag en nacht, zeven dagen in de week, door.

Bescheiden

In de tweede helft van het jaar hoopt Philips wel weer iets te kunnen groeien, zodat het concern aan het eind van het jaar uitkomt op een ‘bescheiden’ omzet- en winstgroei. Maar voor het huidige tweede kwartaal voorziet het bedrijf hardere klappen voor de verkopen van de tak met consumentenproducten. In China liep de verkoop van bijvoorbeeld scheerapparaten en stofzuigers het eerste kwartaal harder terug dan in Europa, in de Verenigde Staten groeide de verkopen zelfs nog. Maar april, mei en juni zal het bedrijf naar verwachting fors minder verkopen. Het bedrijf zelf spreekt over een steile neergang in de omzet bij de divisie Persoonlijke gezondheid waar ook het onderdeel met huishoudelijke apparatuur onder valt.

Beademingsapparaten