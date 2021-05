Philipsbaas Frans van Houten, soms emotioneel maar wars van sentimenten

Ineens schiet hij vol. Is hij zichtbaar geroerd. Als Philips-topman Frans van Houten vertelt over zijn vader. ,,Hij heeft corona gehad. We waren heel bezorgd want hij was zwaar ziek. Opeens lag hij daar, in het Maxima Medisch Centrum. Maar het is een vechter. En dan is het geweldig om te zien hoe hij zich er met zijn 91 jaar weer helemaal bovenop geknokt heeft. Nu is hij weer thuis in Waalre.”