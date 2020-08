PhilZuid wil weer vlieguren maken: repetities toegankelijk voor publiek

UPDATE Ruzie loopt uit op steekpar­tij: 20-jarige Eindho­venaar raakt lichtge­wond

23 augustus EINDHOVEN - Een 20-jarige Eindhovenaar is zondag vroeg in de ochtend gewond geraakt op de Stratumsedijk in Eindhoven. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de man gewond raakte door een steekincident.