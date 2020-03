Phlecs in Eindhoven wil met blauw licht van 1000 leds psoriasis te lijf

Phlecs werd een jaar geleden opgericht door drie ex-werknemers van Philips en is gevestigd op de High Tech Campus in Eindhoven. Algemeen directeur David Aubert is een van hen en hij zegt dat het bedrijf stoelt op tien jaar ervaring. „Bij Philips werkten we bij de afdeling die UV-apparaten maakte voor dermatologische toepassing. We hebben onder meer draagbare blauwlicht apparaten gemaakt voor de behandeling van psoriasis aan ellebogen en knieën. Eind 2018 stopte Philips met wat niet als kernactiviteit werd beschouwd.”

Voortborduren op onderzoek Philips

De van origine Fransman Aubert zag zijn kans schoon en startte met zijn collega's Phlecs. „We hebben voortgeborduurd op het onderzoek bij Philips en kwamen zo tot de ontwikkeling van het nieuwe apparaat. Het is een belichtingstafel waarop blauw licht het hele lichaam beschijnt. In klinische tests in Göttingen in Duitsland hebben we de heilzame werking hiervan aangetoond. We brengen daarom nu de eerste producten, geproduceerd in onze vestiging in Den Dungen, op de markt om die te verkennen. In het najaar houden we een financieringsronde om een paar miljoen euro op te halen, waarna we de productie opschalen.”

Lichttherapie voor de behandeling van psoriasis is al dertig jaar oud, zegt Aubert. „Maar dat gaat uit van ultraviolet licht. Dat heeft een positief effect, maar ook veel nadelen voor de patiënt. Dat kan namelijk de huid ook beschadigen door verbranding of het ontstaan van infecties. Zelfs kan het immuunsysteem van de patiënt worden aangetast. Blauw licht met een frequentie van 450 nanometer remt de overproductie van huidcellen ook af en gaat bovendien ontsteking tegen. Ook zijn er aanwijzingen dat het hoge bloeddruk, die vaak gepaard gaat met psoriasis, vermindert.”

Belichting van 15 minuten per kant

Het apparaat heeft elektronica die voor een goede lichtverdeling over het hele lichaam zorgt en bewerkstelligt dat de temperatuur van de huid onder de 43 graden blijft. Volgens Aubert is een belichting van 15 minuten per kant tot vijf keer per week het meest effectief. „De eerste apparaten leveren we aan ziekenhuizen die ermee kunnen experimenteren. We hebben nog geen patent, maar dankzij de toestemming van de autoriteiten hebben we zo'n drie jaar voorsprong. Later mikken we ook op de thuismarkt. Patiënten kunnen straks hun psoriasis met dit middel zelf thuis behandelen met dit onschadelijke licht.”