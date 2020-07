PHOOD Kitchen in Eindhoven: 'Corona heeft ons ook veel goeds gebracht'

In 2018 kwamen ze terug uit Engeland en belandden in Eindhoven waar ze begonnen met een foodtruck. ,,Toen al met het doel vaste voet aan de grond te krijgen met gezond eten", vertelt Tim Elfring. ,,De grote lijnen waren duidelijk: we wilden een restaurant met urban farming, op een plek in de stad. Eindhoven, Amsterdam of Antwerpen, een van die drie moest het worden. We ontdekten dat die markt in Amsterdam al verzadigd was. Tegelijkertijd is daar veel minder mogelijk op het gebied van innovatie. In Eindhoven hadden we meteen een goede klik met Duurzame Kost, producent van duurzame groente, fruit en vis. Zij tipten ons over de vrije ruimte in het Ketelhuis van de voormalige Campinafabriek."