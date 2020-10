Pianiste Iris Hond schrijft muzikale brieven voor het theater

VIDEO Dochter en kleinzoon architect Sportfond­sen­bad op bezoek in Eindhoven

6 oktober EINDHOVEN - Architect Wolter Bakker hàd iets met water. Als vaste architect van Sportfondsenbaden was hij in de jaren 30 van de vorige eeuw dan ook op zijn plaats. Ook in Eindhoven waar hij het bad aan de Stratumsedijk ontwierp. Zijn dochter Emma en kleinzoon René bezochten de vervangende nieuwbouwappartementen die bijna klaar zijn.