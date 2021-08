Pianiste Nino Gvetadze speelt op jubileumconcert in kasteeltuin Geldrop

Gewoonlijk zit je bil-aan-bil op klapstoeltjes in de sfeervolle zaal van het Geldropse kasteel, maar 4 september wordt het 40-jarig jubileum van het Strabrechtthetaer luister bijgezet met een (gratis) concert in de kasteeltuin.

Op een gehuurde piano speelde de - inmiddels overleden - Geldropse pianiste Maartje Gort-Laurentius het eerste recital: op 16 november 1981. Dat was het begin van Het Strabrechttheater, dat in het kasteel van Geldrop concerten organiseert.

‘We got him’

Later kocht de stichting een eigen vleugel, in 2007 zelfs een heuse Steinway. Acht professionele concerten per jaar zijn er op de tweede zondag van de maand te beluisteren. Veel aanstormende talenten hebben er hun try-outs laten horen en menig staaltje van meesterlijke musiceerkunst heeft er geklonken. Tot het hoogste niveau aan toe: in 2017 lukte het programmeur Boudewijn van Noppen om de allergrootste vis binnen te halen: ‘We got ‘m’, juichte hij: Elisabeth-prijswinnaar Severin von Eckardstein gaf een magisch piano-optreden.

Quote Veel aanstormen­de talenten hebben er hun try-outs laten horen en menig staaltje van meesterlij­ke musiceer­kunst heeft er geklonken

,,Hele drommen musici staan te trappelen om bij ons op te treden, vooral door de bijzondere ambiance en het intieme podium”, vertelt Van Noppen. Het Strabrechttheater opereert al veertig jaar in de twee zaaltjes door schuifdeuren aaneengeschakeld. Van de brandweer mogen er niet meer dan 120 toehoorders tegelijk binnen, die bil aan bil op klapstoeltjes altijd doodstil plegen te luisteren. Kamermuziek en recitals, grote ensembles passen er simpleweg niet in.

Volledig scherm Beeld van een reguliere uitvoering in Kasteel Geldrop. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Het naderende nieuwe seizoen ziet er goed uit, veel kamermuziek met onder anderen topviolist Vesko Eschkenazy en twee pianorecitals met Mariam Batsashvilli en Julien Libeer. Zaterdag 4 september wordt het jubileumjaar geopend met een optreden waavoor onder anderen de Georgische pianiste Nino Gvetadze is uitgenodigd. Dan wordt de Steinway-vleugel - bij uitzondering - naar buiten gereden en wrodt er gespeeld in het sfeervolle park, onder tentzeilen.

Verkeerde accenten

Gvetadze (40) - ze maakte dit jaar haar debuut als artistiek leider van het kamermuziekfestival Delft - blijkt de Nederlandse taal prima te beheersen. Haar daarvoor een compliment geven, levert een hartelijke lach op: ,,Mijn kinderen zeggen dat ik te veel verkeerde accenten heb! Ik verblijf hier al twintig jaar sinds mijn studie aan het Haagse en Amsterdamse Conservatorium (leraren o.a. Paul Koomen en Jan Wijn, red.) en mijn prijs in het Lisztconcours.”

,,Amsterdam is een fantastische plaats om te wonen, niet alleen door het bruisende culturele leven maar ook als uitvalsbasis voor mijn tournees overal in de wereld en mijn reizen naar mijn geboorteland Georgië.” Tot deze zomer lag het muziekleven vrijwel geheel stil, corona heeft iedereen getroffen, maar: ,,Ik heb geluk gehad dat ik vorig jaar een Schumann-cd mocht maken. In een leeg Concertgebouw in Amsterdam was dat; een bijzondere, haast surrealistische ervaring. En momenteel vervul ik een lang gekoesterde wens: een nieuwe cd van twee Beethovens maken: het Vierde Klavierconcert en het door de componist voor piano omgebouwde Vioolconcert.”

Quote Wij hebben een speciale verbinte­nis; op repetities verspillen we niet veel woorden want we voelen elkaar perfect aan qua muzikale voordracht Nino Gvetadze

Ze geeft recitals en treedt op met orkesten maar kamermuziek is voor haar ook zeer belangrijk. ,,Al meer dan tien jaar speel ik in het Arosa-trio samen met twee topstrijkers, Frederieke Saeijs uit Spanje en de Servische Maja Bogdanovic. Wij hebben een speciale verbintenis, op repetities verspillen we niet veel woorden, want we voelen elkaar perfect aan qua muzikale voordracht en frasering. Bijzonder is ook dat de zeer oude viool van Frederieke prachtig mengt met Maja’s nieuwe cello.”

In Geldrop speelt ze na haar Chopinsolo met het trio Schuberts Notturno, Mendelssohns Eerste en daarna een mooie mix van Tschaikowsky’s Jahreszeiten en Piazolla’s joyeuze Jaargetijden: ,,Daarmee hopen we zoveel mogelijk luisteraars te bereiken want onze wens is ook heel eensgezind: het overbrengen van de muziek”.

Feestconcert Geldrop Kasteel, zaterdagmiddag 4 september, 14 uur feestconcert Trio Gvetadze, Saeijs, Bogdanovic. Toegang gratis.

Volledig scherm Het Arosa Trio met pianiste Nino Gvetadze (rechts). © adeooo