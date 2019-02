Piano in stationshal Eindhoven komt een stukje dichterbij

EINDHOVEN - De plaatsing van een piano in de hal van het Eindhovens station komt in zicht. NS heeft offertes aangevraagd voor aanschaf en onderhoud.

Het initiatief voor een piano in de Eindhovense stationshal is afkomstig van pianist David Hordijk (23). De Eindhovenaar met Helmondse roots knoopte gesprekken aan met ondernemers op het station en de NS. Zijn vorig jaar gestarte Facebookpagina ontving honderden likes en veel positieve steunbetuigingen. ,,Ook werd de pagina gedeeld door het Muziekgebouw en het CKE. Eindhoven is zo'n mooie en grote stad. Het station verdient gewoon een piano; we mogen best wat meer van het leven genieten", vindt Hordijk, die aan de TU/e innovatiewetenschappen studeert.

Er zijn nog wel enkele hobbels te overwinnen, voordat de stationshal aan de zuidzijde zich vult met de allereerste pianoklanken. Een woordvoerster van de NS bevestigt dat er offertes zijn aangevraagd bij bedrijven voor aanschaf en onderhoud van een staande piano. ,,Of het ook doorgaat is afhankelijk van die offertes”, zegt ze.

Geschikte plek

Een enquête onder de huurders van de commerciële ruimten leverde in elk geval veel positieve reacties op. ,,Wel moeten we nog goed kijken naar de meest geschikte plek. De piano moet niet in de weg staan voor de reizigers en hij moet ook niet te dicht bij de huurders staan.” Wanneer het instrument geplaatst kan worden, laat zij vooralsnog in het midden.

,,Het zou leuk zijn als de piano er medio september staat", zegt Hordijk. ,,Dat moet te doen zijn.” Ook over de precieze plek heeft hij al nagedacht. ,,Het allermooiste zou het zijn als-ie ergens vooraan in de hal komt te staan. Geeft echt een wow-gevoel als je binnenkomt.” Mocht de financiering een probleem worden, dan houdt Hordijk een eventuele crowdfundingsactie achter de hand. Op zeventien stations in Nederland staat inmiddels een piano.