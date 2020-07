Pick-up belandt op zijn kant na botsing met bestelauto in Eindhoven.

Geen chalet op camping voor Eindhoven­se transgen­der Jessica: ‘Mag ik geen privéleven hebben?’

10:57 HEUMEN - Stel je koopt een vakantiehuisje op camping Heumens Bos. Je betaalt er een aardig bedrag voor aan de eigenaar. Het enige dat je moet doen, is nog even een soort intakegesprek voeren met de campingbaas. Standaardprocedure, niets aan de hand. ,,Maar ik kreeg een paar dagen later een brief dat ik was afgewezen”, zegt Jessica den Tuinder uit Eindhoven.