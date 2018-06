Picnic levert eerste boodschappen in Eindhoven

Online supermarkt Picnic bezorgt sinds donderdag in Eindhoven en Best. De boodschappendienst heeft 10 elektrische bezorgauto's in de stad rijden en 25 bezorgers in dienst. Aan het eind van het jaar moeten dat 25 wagentjes en 50 'runners' zijn.

Voorlopig bedient de online grootgrutter alleen delen van de stad en Best die vanaf het nieuwe distributiecentrum aan de Achtseweg Noord in Eindhoven goed bereikbaar zijn met de elektrische wagentjes, die een beperkte actieradius hebben. Picnic zoekt nog een zogenaamde 'hub' in de stad van waaruit ook het zuiden van Eindhoven te bedienen is.

Picnic trok 7 weken geleden in het distributiecentrum van 18.000 vierkante meter aan de Achtseweg Noord. Voorheen was het in gebruik door Intergamma, het bedrijf achter Gamma en Karwei. Picnic bedient vanuit het Eindhovense distributiecentrum hubs in Zuid-Nederland. Naar verwachting is er straks werk voor drie- tot vijfhonderd mensen.

Aan interesse van klanten lijkt ondertussen geen gebrek. Volgen Ruben Vermijs van Picnic staan er 7000 Eindhovenaren op de wachtlijst. In Helmond - waar het bedrijf volgende week van start gaat - zijn dat er 6000. ,,We beginnen klein, zodat we geen fouten maken en we van daaruit kunnen groeien", zegt Vermijs daarover.