Piepjong veulentje is wees nadat moeder overlijdt: 'Op zoek naar pleegmerrie in Eindhoven'

NOORDIJK - De zondag begon voor Annet Geerdink uit Noordijk met enorme schrik. Vroeg in de ochtend bleek dat haar 8-jarige merrie Eamanda onverwacht is overleden, nog geen twee dagen nadat het paard van Stal De Geerke een veulentje op de wereld heeft gezet. De kleine merrie is in haar jonge leven al wees en Annet is dringend op zoek naar een pleegmoeder. Een oproep op Facebook leidde al tot duizenden reacties.

Nog amper bekomen van de schrik zit Annet Geerdink (49) aan het begin van de zondagmiddag in de auto. Met het kleine veulentje Neo-Limit G is ze onderweg naar Eindhoven, waar zich wellicht een pleegmerrie heeft aangediend bij een speciaal station. Er is voorzichtige hoop op een oplossing, maar het worden spannende dagen. De zondag begon al vroeg in rouw, zo vertelt de Noordijkse paardenfokster. Twee dagen nadat de achtjarige merrie was bevallen van een kerngezond veulentje, vond Annet Eamanda 's ochtends levenloos in haar stal.

Melk drinken bij moeder

Quote Een jong veulentje heeft in ieder geval in de eerste drie jaar van zijn of haar leven een moeder nodig. Annet Geerdink "We kwamen de stal in en daar lag ze. Geheel onverwacht overleden", legt Annet uit. "Acht jaar is nog vrij jong voor een paard, dus de schrik was erg groot." Eamanda's kleine veulentje had logischerwijs geen idee wat er aan de hand was, met een hartverscheurend tafereel tot gevolg: "Ze probeerde melk te drinken bij haar dode moeder. Dan zie je een klein dier, nog echt een baby, dat geen idee heeft wat er aan de hand is. Vreselijk om te zien. We weten nog niet waar de merrie aan is overleden. Het kan een hersenbloeding of hartaanval zijn. Dat moet nog blijken."

Oproep

Annet plaatste zondagochtend direct een oproep op Facebook, in de zoektocht naar een pleegmerrie. En hoe sneller hoe beter: "Met de hand opvoeden kan wel, maar dan raakt het paard te'vermenst' en krijgt het ander gedrag. Dat is dus niet wenselijk. En een dier kan het best worden opgevoed door een mededier. Een jong veulentje heeft in ieder geval in de eerste drie jaar van zijn of haar leven een moeder nodig."

De oproep werd direct duizenden keren gedeeld. Annet's telefoon staat de hele zondag al roodgloeiend. "Ik heb in het verleden wel eens mensen proberen te helpen die in dezelfde situatie zaten, maar nu overkomt het me zelf. Het is fijn om te merken dat het veel teweeg brengt. Er zijn al heel wat merries aangeboden, maar dat was te ver weg."

Spannende dagen